Pattuito il prezzo di 520,90 euro per l’acquisto di una bicicletta, il venditore si era volatilizzato, lasciando a bocca asciutta un 46enne di Villacidro al quale non è rimasto altro da fare che rivolgersi ai carabinieri.

I militari hanno avviato le indagini tracciando il flusso del denaro e hanno denunciato a piede libero per truffa aggravata un 53enne di Barletta e un 32enne cingalese residente a Roma, entrambi irreperibili.

La trattativa era cominciata dopo un annuncio pubblicato su Facebook per la messa in vendita della bicicletta. Ricevuti i soldi, però, l’autore dell’inserzione aveva chiuso il conto. L’altra persona coinvolta nel raggiro, il 32enne, è risultato essere l’intestatario dell’utenza telefonica usata per portare a termine il piano, con tutta probabilità un prestanome al quale sono riferibili moltissime schede telefoniche utilizzate per le truffe. I due denunciati probabilmente nemmeno si conoscono.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata