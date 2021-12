Al bar senza Green pass.

I Carabinieri della Compagnia di Villacidro durante un servizio di prevenzione e rispetto delle norme anti-Covid hanno proceduto al controllo di un bar in via Roma.

La titolare, a quanto emerso, aveva consentito l'accesso di diversi clienti senza certificazione verde né distanziamento. All'interno del locale non era neanche rispettato l'obbligo di indossare le mascherine.

La titolare tra l’altro non era nuova a violazioni simili: anche gli scorsi 4 marzo e 16 aprile era stata sanzionata per gli stessi motivi. Per questo è stata disposta la sospensione dell’attività commerciale per giorni cinque e informata l'Autorità Amministrativa.

