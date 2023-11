Un professore di matematica dell’istituto Alberghiero di Arbus è finito all’ospedale dopo essere stato colpito con una testata dal genitore di un suo studente.

Pierpaolo Scanu, 56 anni, è stato accompagnato all’ospedale dove sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini. Sotto accusa un operaio 53enne di Arbus di cui non pubblichiamo il nome per tutelare l’identità del figlio minorenne.

