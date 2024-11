A Segariu arriva un importante corso di formazione Blsd (Basic Life Support and Defibrillation) dedicato all’abilitazione all’uso del defibrillatore. L’iniziativa, organizzata dal Comune, è rivolta a cittadini maggiorenni residenti e non, personale scolastico, forze dell’ordine, medici attivi nel territorio comunale come anche a soci di associazioni di volontariato locali. «Con questa iniziativa» - dice il sindaco, Andrea Fenu - «si mira a fornire competenze pratiche per le manovre rianimatorie di base su adulti, bambini e lattanti, con l’utilizzo del Dae».

Le domande di partecipazione, corredate da un documento d’identità valido, devono essere presentate entro il 29 novembre tramite: istanza online sul sito ufficiale del Comune, sezione “Servizi”; pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.segariu.ca.it; oppure con la consegna diretta presso gli uffici comunali. Il corso si terrà il 7 dicembre, e sarà un’opportunità preziosa per imparare a salvare vite e rafforzare la sicurezza della comunità.

