Ha avuto grande successo il concorso per le vetrine più belle a cui hanno partecipato tantissime attività commerciali di San Gavino.

L’iniziativa, organizzata dal Comune in collaborazione con la Pro Loco, ha visto un’agguerrita concorrenza e il primo premio è stato assegnato al salone di Marcella Ibba Farci, in seconda posizione si è classificata Tonina Fois Inconis della gioielleria Tomasi, terzo posto per l’Arte del regalo di Elisabetta Marcella Corsi.

Così durante questo periodo di festa i commercianti locali hanno indossato un abito ancora più bello offrendo cortesia, qualità e disponibilità in un periodo in cui continua l’avanzata dei centri della media e grande distribuzione. È entusiasta della risposta degli imprenditori locali l’assessora alle attività produttive Silvia Mamusa.

