Ed ecco che la lotta al caro energia fa rima con Natale. Accade a Pabillonis.

Nel paese famoso per le sue pentole in ceramica, i prossimi festeggiamenti natalizi saranno all’insegna della sostenibilità e del risparmio, con un investimento verde a lunga durata mentre le classiche luminarie appese tra le vie questa volta rimarranno chiuse nel cassetto.

Nella piazza San Giovanni, di fronte all’edificio municipale, ieri è stata stata posizionata una Magnolia grandiflora di circa 8 metri. Ne seguiranno poi delle altre, più piccole ma sempre dello stesso genere, alte circa due metri e aventi forma piramidale. Tutte le piante saranno addobbate con stringhe di numerosi led, lunghe 30 metri ciascuna e alimentate con un pannellino fotovoltaico 20x20 cm, che resterà nascosto tra i rami. Il risultato è scontato, ma a dirlo è il sindaco del paese Riccardo Sanna: «Una scelta per dare un segno e fare qualcosa di alternativo con allestimenti ecologici e naturali».

Il comune ha intrapreso una via ecologica, evitando il consumo energetico per far fronte alla crisi, scegliendo di non installare le classiche luminarie per le vie dell’abitato. La magia del Natale non è comunque in pericolo: ci sono le magnolie ed esse regaleranno l’atmosfera natalizia. Nelle loro immediate vicinanze saranno presto posizionati dei ciclamini rossi e bianchi, che faranno da contorno.

«La scelta delle magnolie è dovuta al fatto che queste piante sono abbastanza durature - commenta ancora Sanna - inizialmente si pensava ad un abete, ma alla fine è inutile piantare specie che non hanno la possibilità di andare tanto avanti. Abbiamo così evitato di posizionare alberi recisi o sintetici e abbiamo optato per piante che poi rimarranno per i pabillonesi, restituendo un po' di decoro agli spazi verdi del centro abitato».

La spesa totale si aggira intorno ai 7mila euro e comprende alberi, fiori, luci e servizio di trasporto: la cifra è un investimento per il futuro. La Magnolia grandiflora è una pianta longeva con crescita lenta che può raggiungere fino a 25-30 metri e sviluppa bellissimi fiori bianchi verso maggio-giugno, e si può poi nuovamente addobbare di anno in anno nel periodo natalizio.

© Riproduzione riservata