È fuggito dal centro commerciale Lidl di Guspini dopo aver sottratto, dal reparto dedicato al bricolage, 7 saldatori, 2 smerigliatrici, ed ulteriore attrezzatura per un valore complessivo di oltre 300 euro. Non pago del bottino, il giorno successivo ha però tentato di ripetere l’impresa, ma è stato fermato dagli addetti alla vigilanza del supermercato dopo aver nascosto, sotto al proprio giubbotto, ulteriore materiale da hobbistica come dischi per flessibile, quattro coltelli in porcellana ed ulteriori oggetti per un valore di oltre 200 euro.

Un 68enne di Villacidro, pensionato e già noto alle forze dell’ordine, è stato quindi denunciato dai carabinieri. L’uomo, che ha ammesso di essere l’autore di entrambi i furti e ha riconsegnato la refurtiva al punto vendita, dovrà rispondere di furto aggravato e continuato.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata