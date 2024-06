La scuola di tennis di Magnus Norman inaugura la stagione della accademie, sportive e non, in Costa Smeralda.

L’allenatore svedese, ex tennista, finalista al Roland Garros nel 2000, sarà in campo fino a mercoledì con la sua Tennis Academy, prima di una lunga serie ospitata quest’anno dal 7Pines Resort Sardinia di Baja Sardinia. L’estate del resort gallurese proseguirà con l’academy di un altro campione di tennis, stavolta italiano, vale a dire Omar Camporese, in programma dal 15 al 26 luglio.

Nello stesso periodo (21-30 luglio) si terrà l’Hip Hop/Break Dance Academy con l’attrice, ballerina, direttrice artistica e coreografa Alice Bellagamba, per tornare poi allo sport con l’academy di pallacanestro, la Basketball Academy, curata da Sylvester Gray, ex giocatore di basket professionista, selezionato dai Miami Heat nel 2° round (35° assoluto) del Draft NBA 1998, e di scena dal 2 all’11 agosto.

Infine, un gradito ritorno: quello di Gianluca Zambrotta. Dopo l’esperienza della scorsa estate, caratterizzata dal progetto GZ19 Legends Academy, in cui dava lezioni di calcio e di padel, l’ex terzino di Juventus, Barcellona e Milan, nonché campione del mondo con la maglia azzurra, ritrova Baja Sardinia con la sua Football Academy, che si terrà sui campi del 7Pines dal 18 al 22 agosto.

© Riproduzione riservata