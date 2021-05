Momenti di paura questo pomeriggio sulla strada in direzione Olbia: un autobus con a bordo 37 studenti partito da Santa Teresa si è scontrato con un autotreno diretto verso Arzachena.

La sala operativa del 115 ha ricevuto intorno alle 14 una richiesta d’intervento per un incidente stradale sulla statale 125, dove è stata inviata la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Olbia che ha messo in sicurezza lo scenario e collaborato con i sanitari del 118. L’autobus diretto a Olbia, con a bordo 37 studenti, ha impattato principalmente nella parte anteriore sinistra con il conducente che ha riportato leggere ferite, mentre non si segnalano feriti fra i ragazzi. Sulle cause dell’incidente i rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di Olbia.

