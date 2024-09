Roberto Mercadini e Rick DuFer sbarcano a Olbia. I due divulgatori saranno i protagonisti dell’evento in due serate “2024 Odissea sulla Terra”, che verrà presentato dal Festival nazionale degli Influencer e ospitato all’Archivio Mario Cervo, con ingresso libero e gratuito, il 13 settembre e il 14 settembre, a partire dalle 21.

Tra i divulgatori culturali più interessanti dell’ultimo decennio, nonché volti notissimi dei social network, DuFer, filosofo, e Mercadini, scrittore e drammaturgo, si esibiranno per la prima volta in Gallura.

I due monologhi

DuFer porterà in scena il monologo “Saggezza artificiale”, di cui è autore e interprete. «Ritrovare la saggezza antica nell'epoca delle intelligenze artificiali potrebbe sembrare quasi un esercizio retorico, ma non è così», spiega il divulgatore veneto. «Seneca, Epitteto, ma anche Platone e Marco Aurelio, hanno prodotto idee eccellenti per affrontare le sfide sociali, economiche e tecnologiche del nostro tempo. Proviamo a capire come i filosofi antichi possano ancora indicarci la strada, oltre gli algoritmi».

Quanto a Mercadini, a Olbia interpreterà un suo monologo di assoluto successo: “Felicità for dummies – felicità per negati”. Ampiamente testato negli anni davanti a platee molto importanti, la pièce teatrale rappresenta una sorta di cavallo di battaglia dell’autore di Cesena. Le due esibizioni di Olbia sono raccolte nell’evento “2024 Odissea sulla Terra” ideato e organizzato dal direttore artistico del Festival Nazionale degli Influencer, Claudio Chisu, prodotto dall’associazione SociaLand di Olbia e realizzato col contributo fondamentale della Fondazione di Sardegna e il sostegno del Delta Hotels by Marriott Olbia Sardinia e dell’Archivio Mario Cervo.

«L’obiettivo dell’iniziativa – spiega il giornalista gallurese – è quello di favorire l’incontro tra il pubblico italiano e i migliori divulgatori presenti in rete, trasportare la virtualità del rapporto follower/content creator in una interazione reale, solida, tridimensionale. Sono dell’idea che in Italia ci siano centinaia di talenti di assoluto livello, ognuno specializzato in una tematica padroneggiata alla perfezione. Sono i nuovi divulgatori della cultura e dell’intrattenimento che hanno raccolto la grande eredità culturale italiana spostandola in un mezzo di comunicazione contemporaneo: la rete. Mercadini e DuFer – aggiunge Chisu – sono l’essenza della nuova divulgazione, perché padroneggiano con estrema facilità qualsiasi mezzo di comunicazione e sono a proprio agio tanto sui social quanto sul palcoscenico».

© Riproduzione riservata