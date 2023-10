Sarà Zucchero Fornaciari la superstar del capodanno olbiese? «Un sogno avere un’artista così importante sul palco del Brin – non smentisce l’assessore ai grandi eventi del comune di Olbia, Marco Balata –. Per ora posso solo dire che, sì, stiamo pensando a lui come ad altri, nell’ottica del livello internazionale che ha contraddistinto il Red Valley Festival».

Di fatto, nei giorni scorsi, sarebbe avvenuta più di una interlocuzione con l’entourage del cantautore; diverse, infatti, le storie postate sui social che raccontano delle incursioni milanesi dell’assessore, in occasione della proiezione del docufilm «Zucchero – Sugar Fornaciari».

Quindici dischi di inediti ( e altrettanti tra dischi live, di cover e raccolte), più di 60 milioni di copie vendute, il bluesman emiliano vanta collaborazioni con numerose popstar internazionali ed attualmente è impegnato nel tour mondiale “Overdose D’amore - World Wild Tour” che, a fine marzo, toccherà teatri di prestigio come la Royal Albert Hall di Londra con 3 speciali appuntamenti per festeggiare i “primi” 40 anni di musica.

© Riproduzione riservata