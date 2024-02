Era utilizzato come rifugio da persone senza fissa dimora l’appartamento abbandonato di via Nuova a Olbia in cui stamattina intorno alle 7.30 si è sviluppato un incendio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estinto le fiamme e portato all’esterno della struttura – dotata di due piani – 9 bombole di gpl. In quel momento non era presente nessun occupante.

La casa ha subito ingenti danni.

In corso gli accertamenti sull’origine del rogo.

(Unioneonline/s.s.)

