Personale specializzato dell’Arma dei Carabinieri al lavoro in serata in un condominio di via Nervi, a Olbia.

Gli artificieri hanno portato via dall’edificio e fatto brillare un ordigno artigianale che era stato posizionato su un pianerottolo. Si tratta di un “tubo bomba”, ossia un tubo dentro cui è stato collocato un razzo di segnalazione.

Non aveva innesco ma per gli inquirenti ci sono pochi dubbi: si è trattato di un atto intimidatorio.

Precauzionalmente le persone presenti nella palazzina sono state invitate a lasciare le loro abitazioni: al termine delle operazioni sono state fatte rientrare.

Le indagini del personale dell’Arma sono in corso. Sul posto anche Vigili del fuoco e volontari che hanno circoscritto la zona.

