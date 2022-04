È di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi intorno a mezzogiorno a Santa Teresa Gallura.

Coinvolte un’auto e un furgoncino Ape Poker che si sono scontrati frontalmente in via Nazionale, per circostanze in fase di accertamento.

In seguito alla collisione entrambi i conducenti hanno riportato conseguenze e si è reso necessario l’intervento del personale del 118.

In azione, dopo l’allarme, anche una squadra dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e a bonificare l'area.

