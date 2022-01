Ad Arzachena sono iniziai i lavori di ripristino del tratto della circonvallazione che collega la città a Palau, dove a causa delle violente e abbondanti precipitazioni verificatesi tra il 5 e il 9 novembre scorso si è verificato un cedimento dell’asfalto. L'ufficio Lavori Pubblici del Comune ha affidato l'incarico di progettazione con procedura di urgenza, e stanziato la somma di 145mila euro.

"Come annunciato il 23 dicembre scorso durante il consiglio comunale – spiega Fabio Fresi, assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni -, i lavori per il ripristino del tratto crollato della circonvallazione sono iniziati in tempi rapidi, a metà gennaio. L'affidamento dei lavori in urgenza e il recupero di ben 145mila euro a fine anno, sottratti ad altri settori a bilancio già chiuso, è stato un procedimento complesso che ha richiesto grande impegno. Ma abbiamo rispettato il cronoprogramma”.

"La progettazione dell'intervento – aggiunge l’assessore - è stata seguita dal tecnico incaricato, costantemente in accordo con il Genio civile per trovare la migliore soluzione in termini di tempi, costi e modalità di esecuzione. Auspichiamo la fine dei lavori a metà febbraio, momento in cui l'arteria sarà riaperta al traffico. Bisogna precisare che questo è un intervento di manutenzione straordinaria che garantisce piena sicurezza per il transito, ma non è comunque definitivo. Sarà necessario- chiude Fresi - reperire oltre un milione e mezzo di euro per realizzare un ponte sul tratto in vista di eventuali fenomeni metereologici di più grande portata. Il piano di protezione civile comunale verrà comunque adeguato".

