Una pala eolica che si trasforma in pugnale, una mano “nemica” che può trafiggere per sempre il paesaggio dell’Isola. L’immagine è forte, ma non è retorica. Il rischio è andato ben oltre la minaccia: sul Golfo degli Angeli, come nel resto delle coste sarde, incombono centinaia di aerogeneratori di ultima generazione alti sino a 380 metri pronti a conficcarsi sugli scenari marini più esclusivi della Sardegna. Lo skyline è quello della Sella del Diavolo, il volto è quello del Poetto, la spiaggia dei cagliaritani.

Prima puntata

L’immagine della prima “puntata” della campagna d’estate de L’Unione Sarda – qui di seguito – è uno sguardo a quei progetti devastanti già presentati da multinazionali americane e non solo, tutti protesi alla devastazione del proscenio esclusivo del Golfo degli Angeli. La mappa aggiornata, con le ulteriori richieste di concessione demaniale nella costa tra Cagliari e Teulada, è parte integrante del dossier della Soprintendenza unica del Pnrr. I progetti non si contano più: si va dalla centrale eolica a mare della Thalassa Wind S.r.l., ai due impianti industriali "Sardegna 1" e "Sardegna 2" presentati da Renexia S.p.A, sino a quelli della JP Morgan, la più grande banca d’affari statunitense che, attraverso la Nora Ventu S.r.l., ha presentato i progetti a mare denominati "Nora Energia 1" e "Nora Energia 2".

La campagna di comunicazione de L'Unione Sarda

Americani a Nora

Sono questi ultimi due in pole position per sfigurare il Golfo degli Angeli. I nomi non sono un caso: Nora Energia 1 e Nora Energia 2. Il primo, quello sul versante di Pula, è il più imponente dei due: 53 pale gigantesche con 795 megawatt di capacità installata, con una produzione di energia elettrica che viene calcolata pari a quella consumata da 700.000 utenze domestiche. Il secondo, quello che da Sarroch punta verso il versante di Capo Carbonara, conta ben 40 pale eoliche e dichiara una capacità di 600 megawatt, pari al consumo di 500.000 utenze.

