Fermavano gli automobilisti che avevano appena parcheggiato, chiedendo soldi. E con, in alcuni casi, comportamenti intimidatori che facevano intendere - anche in maniera implicita - che se non avessero pagato avrebbero potuto ritrovare la propria auto danneggiata al ritorno. Una prassi piuttosto diffusa, quella dei parcheggiatori abusivi a Cagliari, che i carabinieri delle stazioni di San Bartolomeo, Sant'Avendrace e Stampace, col supporto della Sezione Radiomobile, hanno contrastato con un intervento dedicato.

I controlli sono avvenuti nelle principali aree di sosta del centro di Cagliari: viale Regina Elena, via San Giorgio, via Santa Margherita e il Bastione di Santa Croce. In tutto sono stati individuati 12 parcheggiatori abusivi, tutti disoccupati e residenti nel capoluogo. Per loro è scattato l'ordine di allontanamento dalle aree di parcheggio, come previsto dal Regolamento di Sicurezza e Polizia Urbana del Comune di Cagliari. E, in aggiunta, una multa per aver esercitato l'attività di parcheggiatore senza autorizzazione: lo stabilisce il Codice della Strada.

L'operazione rientra nell'ambito degli interventi, da parte dei carabinieri, per contenere e contrastare i comportamenti che riducono il senso di sicurezza all'interno della città di Cagliari.

