A Cagliari stampa, tv e siti internet da tutto il mondo per il varo di Luna Rossa, l’imbarcazione del team Prada Pirelli.

Per l’occasione al Molo Ichnusa presenti top manager, big della vela, autorità e un folla di appassionati.

AC75 il nome dello scafo che proverà a portare in Italia la Coppa America di vela, il trofeo sportivo più antico del mondo.

Poco prima delle 13.30 la benedizione del vescovo Giuseppe Baturi e il varo vero e proprio, con madrina Miuccia Prada, accompagnata dal patron Patrizio Bertelli, e la fatidica frase “Io ti battezzo Luna Rossa”, prima della tradizionale rottura della bottiglia.

Per AC75 uno scafo molto affusolato, una scocca argentata e, oltre all’argento, i colori grigio e rosso, assieme al giallo delle due ali, progettate per “volare” sull'acqua.

«Oggi è un giorno emozionante. Non voglio esagerare, ma è come la nascita di un bambino», ha detto Max Sirena, team manager e skipper. Aggiungendo: «È l'ora di cambiare passo. Giornata bella e importante per il team: un sogno importante per tutti noi. Grazie anche a Cagliari. Questa barca è eccezionale, non solo per l’estetica: ogni dettaglio è stato curato al massimo».

Alla cerimonia anche la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde: «Luna Rossa è una presenza importante. Questa è anche l'occasione per impostare una nuova stagione di programmazione per un impatto può avere riflessi positivi per tutto il territorio sardo. Noi vogliamo – ha aggiunto la governatrice – porci non in modo tattico, sfruttando lo spot di un grande evento, ma lavorare e programmare questa presenza per far sì che ci possano essere in futuro non soltanto grandi eventi di questo genere, ma che si crei un contesto strutturale per lo sport e per il turismo di quest'isola».

