Conquistare nuovi clienti, gestire le fasi complesse della vita aziendale, adattarsi al mondo che cambia e allo stesso tempo offre nuove opportunità. Le imprese affrontano ogni giorno la sfida con un mercato sempre più competitivo. Per aiutarle a crescere e svilupparsi in maniera solida e con un orizzonte di lungo periodo è nato il Programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale, un’iniziativa del gruppo L’Unione Sarda in collaborazione con atenei di eccellenza come l’Università di Cagliari, la Sda Bocconi School of management e il Politecnico di Milano.

Gli appuntamenti

La presentazione del progetto oggi a Cagliari nella sede di piazza L’Unione Sarda nel corso di un workshop introdotto dall’editore del gruppo Sergio Zuncheddu, dal direttore generale Lia Serreli e dal direttore delle testate giornalistiche Emanuele Dessì. Gli imprenditori, tutti clienti della società concessionaria di pubblicità Pbm, avranno l’occasione per confrontarsi sugli scenari economici e sull’articolazione dei corsi di formazione insieme ai docenti della Sda Bocconi Marina Puricelli e Carlo Alberto Carnevale Maffè. L’appuntamento, già sold out, sarà replicato poi a Oristano (lunedì 9 giugno alle 17.30) nell’hotel Mistral in via XX Settembre 34 e Sassari (martedì 10 giugno, alle 17) nella sede della Camera di Commercio in via Roma 74.

«Gli imprenditori sono fatti di un materiale speciale», spiega l’editore Sergio Zuncheddu, «sono quelli che scommettono ogni giorno sul futuro, affrontano gli ostacoli con determinazione e sono capaci di moltiplicare valore per la collettività. Meritano di essere ascoltati e rispettati per il ruolo che svolgono nella società. Con il Programma US vogliamo accompagnarli con strumenti reali, non solo parole».

I tre ambiti

Il progetto è stato ideato per rispondere a tre bisogni fondamentali che accomunano tutti gli imprenditori. La formazione d’eccellenza, con seminari in presenza e in streaming curati da Sda Bocconi, Politecnico di Milano e Università di Cagliari su argomenti-chiave, dal marketing all’intelligenza artificiale; la comunicazione efficace, con una piattaforma dedicata all’invio e alla pubblicazione delle storie d’azienda e dei suoi protagonisti sui media del gruppo L’Unione Sarda; i servizi per la crescita aziendale, dall’informazione qualificata (con L’Unione Sarda, il Sole 24 Ore e le Leggi Illustrate) alla piattaforma di e-commerce dedicata ai clienti. Con questi strumenti imprenditori, manager e professionisti potranno accrescere la propria capacità competitiva migliorando processi produttivi, organizzazione e fatturati, e saranno in grado di gestire la complessità che devono affrontare tutti i giorni alla guida delle aziende.

Michele Ruffi

© Riproduzione riservata