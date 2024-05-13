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Tajani: "Persone devono votare per scegliere futuro dell'Europa, non per mettere nome candidato"
13 maggio 2024 alle 20:53aggiornato il 25 maggio 2026 alle 06:19
(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2024 "La gente non è che deve scegliere se mettere il nome o il cognome del leader o del candidato. La gente deve votare per decidere il proprio futuro e il futuro dell'Europa", le parole di Tajani all'apertura della campagna elettorale di Forza Italia per le Europee. / Fb Forza Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev