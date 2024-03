Daniela Poggi e Mariella Nava domani, giovedì 21 marzo alle 21 in scena al Teatro Adriano, a Cagliari, con lo spettacolo “Figlio, non sei più Giglio”. È un’iniziativa di Art’In. Si delinea in questo melologo a due voci con musica dal vivo, la figura di una donna moderna, Maria, interpretata da Daniela Poggi, che vive un dolore fortissimo: l’amato figlio non è vittima innocente dell’altrui malvagità, ma autore egli stesso di violenza su una donna.

I pensieri, le domande e i sentimenti di Maria, costretta a misurarsi con la sua impotenza di fronte alla violenza perpetrata dal figlio, vengono offerti al pubblico sotto forma di una lettera che la madre scrive al figlio per tentare di ricostruire le possibili e molteplici cause dell’atto assassino da lui compiuto. Per esaltare l’impatto emotivo, al testo in prosa si intrecciano le musiche di Mariella Nava creando un unico flusso di emozioni che intendono coinvolgere mente e cuore degli spettatori. Daniela Poggi, attrice, conduttrice, vanta una lunghissima carriera sia in teatro (dove debutta nel 1978 con Walter Chiari), sia al cinema che in televisione.

Mariella Nava, musicista e cantautrice, nel 1988 ha debuttato al Festival di Sanremo: con “Fai piano”, il suo primo 33 giri “Per paura o per amore” ha conquistato la “Targa Tenco” come Migliore opera prima.

