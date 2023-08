Doc Sounds sta per suono a denominazione di origine controllata e la band sassarese da quasi un quarto di secolo fa dei concerti live con le chitarre acustiche e al massimo banjo e percussioni il suo punto di forza. Il trio composto da Giuseppe Loriga, Fabrizio Sulliotti e Mauro Manca (voce) si esibisce stasera alle 21.30 davanti alla chiesetta di San Gavino a Mare di Porto Torres.

I Doc Sounds propongono cover di grandi chitarristi come Mark Knopfler dei Dire Straits e pezzi arrangiati in onore di Fabrizio De Andrè, con arrangiamenti fatti proprio per esaltare la qualità melodica e il suono caratteristico dei big.

Il concerto è inserito nel contesto della XVIII edizione di Musica & Natura, la rassegna concertistica messa in piedi dall’associazione Musicando insieme

© Riproduzione riservata