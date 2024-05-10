Papa Francesco: "Una madre non deve scegliere tra lavoro e figli"

(Agenzia Vista) Roma, 10 maggio 2024 “A livello istituzionale, urgono politiche efficaci, scelte coraggiose, concrete e di lungo termine, per seminare oggi perché i figli raccolgano domani”, ha affermato Papa Francesco intervenendo agli Stati Generali della Natalità. "C'è bisogno di un impegno maggiore da parte di tutti i governi, perché le giovani generazioni vengano messe nelle condizioni di poter realizzare i propri legittimi sogni. Occorre porre una madre nella condizione di non dover scegliere tra lavoro e cura dei figli, oppure liberare tante giovani coppie dalla zavorra della precarietà occupazionale e dell'impossibilità di acquistare una casa”, ha proseguito. / YouTube Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev