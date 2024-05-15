Olbia, il vescovo Fornaciari in visita per San Simplicio

«Mi sembra che siano tempi duri e c'è bisogno di parlare di speranza: chiedo a questo territorio di lavorare tutti insieme affinché si possano ottenere le condizioni migliori per superare le difficoltà».

Così il vescovo della diocesi di Tempio Ampurias, Roberto Fornaciari, accolto a Olbia, in piazza Santa Croce, dal Comitato festeggiamenti San Simplicio e dalle note della banda musicale cittadina, nel giorno del martirio del patrono di Olbia e di tutta la Gallura.

Fornaciari, alla guida della diocesi da luglio scorso e alla sua prima celebrazione della funzione liturgica in onore di San Simplicio, è stato accompagnato sul sagrato della Basilica di San Simplicio dove è stato accolto da un lungo applauso e in cui celebra la solenne messa pontificale insieme a tutti i parrocci diocesani.