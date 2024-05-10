Lavori del terzo Megalotto SS 106 Jonica, abbattuto ultimo diaframma della galleria "Roseto 1"

(Agenzia Vista) Roseto Capo Spulico, 10 maggio 2024 Proseguono rispettando i cronoprogrammi i lavori del Terzo Megalottodella strada statale 106 Jonica: Webuild, che sta realizzando i lavori per conto si ANAS, ha proceduto all’abbattimento dell’ultimo diaframma della galleria “Roseto 1”, nella canna in direzione nord. Stando al programma, l’opera in costruzione da maggio 2020 verrà completata nel 2026. / ANAS Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev