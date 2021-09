Obbligo di green pass al via per l’imbarco su navi e aerei in partenza nell’Isola: da stamattina negli scali sardi sono iniziati i controlli nei porti e negli aeroporti.

Una decina di passeggeri sono rimasti a terra a Elmas, su migliaia di viaggiatori: “Numeri minimi, la grande maggioranza è informata e si è presentata con i documenti in regola”, spiega il presidente della Sogaerdyn – la società che gestisce l’handling nello scalo cagliaritano, dove è attivo anche un hub per i tamponi rapidi, che garantisce i risultati in 15 minuti.

Nell’Isola nessun obbligo di Green pass per chi sale su metropolitane, autobus e treni: in quest’ultimo caso è necessario presentare il documento solo per i collegamenti della linea ad Alta velocità e Intercity, mentre in Sardegna ci sono solo convogli Regionali.

