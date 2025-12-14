Dramma ieri sera a Monserrato, proprio di fronte al cimitero comunale. Un pensionato di 91 anni, Francesco Ambu, è stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali e ha perso la vita praticamente sul colpo.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18.30 in via Giulio Cesare, una delle arterie più trafficate della città, a poca distanza dalla statale 554.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano stava attraversando quando una Fiat Punto, guidata da un giovane di circa vent’anni, lo ha investito. Le cause dell’incidente potrebbero essere legate alla scarsa visibilità del buio, ma gli accertamenti sono ancora in corso.

Il conducente si è fermato immediatamente e, sebbene sotto shock, ha collaborato con i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu, ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano.

L’impatto ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico: via Giulio Cesare è rimasta chiusa per diverse ore, creando code in entrambi i sensi di marcia e disagi anche sulla statale 554. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri con l’ausilio della Polizia locale.

Il giovane automobilista è stato accompagnato all’ospedale Santissima Trinità per gli accertamenti di rito, mentre la Procura della Repubblica ha disposto la restituzione della salma ai familiari per i funerali.

