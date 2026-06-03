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04 giugno 2026 alle 00:45

Zedda Piras passa al gruppo Disaronno 

L’acquisizione del 100% dei marchi da Campari: nell’operazione c’è anche Averna 

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Disaronno group ha perfezionato il closing per l’acquisizione del 100% di Amaro Averna e Zedda Piras, precedentemente appartenuti a Campari.

L’accordo

L’accordo, sottoscritto il 18 dicembre 2025 e chiuso il 28 maggio, vale circa 100 milioni di euro e si concretizza con la costituzione della newco Meridia, con sede a Sassari, che subentra a Campari Group nella governance dei due marchi. Gli undici dipendenti complessivi degli stabilimenti di Averna (a Caltanissetta) e di Zedda Piras (ad Alghero) sono stati assorbiti dalla nuova società.

L’annuncio arriva a pochi giorni della comunicazione da parte del Gruppo del proprio rebranding in Disaronno Group che segna un'evoluzione volta a rafforzare il posizionamento globale. «Questa operazione rappresenta un passo fondamentale nel nostro piano di crescita e ci consente di arricchire strategicamente il nostro portfolio a livello internazionale rafforzando significativamente, grazie ad Amaro Averna, la nostra posizione in tre dei nostri mercati prioritari: Stati Uniti, Germania ed Italia. In questo contesto, per Zedda Piras l'obiettivo è il consolidamento della presenza sul mercato italiano», afferma Marco Ferrari, ceo di Disaronno Group.

Il gruppo

Disaronno Group è una multinazionale diversificata con tre linee di business: Spirits, Wines e Ingredients, con oltre 800 dipendenti, un fatturato di 370 milioni di euro e attività in circa 160 paesi nel mondo.

A metà maggio Ilva Saronno Holding ha annunciato il rebranding in Disaronno Group, segnando un’evoluzione strategica volta a rafforzare il posizionamento globale e a esprimere la mission in modo ancora più chiaro.

La divisione Spirits rappresenta quasi due terzi del fatturato e controlla e distribuisce marchi storici come Disaronno, Disaronno Velvet, Tia Maria, The Busker Irish whiskey, Engine Gin, Sagamore Rye, Rabarbaro Zucca, Artic Vodka, Isolabella Limoncello e Sambuca.

DiSaronno Ingredients è la divisione dedicata al mondo dei gelati (27% del fatturato) è un polo integrato con un portfolio completo di semilavorati per gelato, prodotti da forno e prodotti accessori.

La divisione Wines, racchiusa sotto il nuovo cappello di Duca Wines, pesa l’11% del fatturato e riunisce marchi come Duca di Salaparuta, Florio e Corvo.

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