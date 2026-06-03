Pozzolo fuori strada Positivo all’alcotest 

«C’era un temporale, non dovevo mettermi alla guida». Dopo lo sparo alla festa di Capodanno, Emanuele Pozzolo finisce di nuovo nei guai: il deputato di Futuro Nazionale è uscito di strada con il suo Suv Mercedes sulla superstrada per Biella, finendo tra la vegetazione oltre il guardarail. Accusa la pioggia ma i test alcolemici, ai quali si è sottoposto volontariamente, rivelano che aveva un tasso due volte sopra la norma. Erano da poco passate le 17 e sul Biellese si era scatenato un temporale con raffiche di vento e visibilità ridotta. Sul posto è giunta l’ambulanza del 118, oltre alla polizia stradale per i rilievi e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. Il tratto era stato chiuso al traffico, creando alcune code, per permettere di recuperare il veicolo incidentato. Sul posto anche personale Anas. A quel punto sono scattati i test alcolemici, come sempre in questi casi, e Pozzolo è risultato positivo. «Le condizioni meteo - spiega lui - erano pessime. Stavo tornando da un pranzo, in quella zona c’erano pozzanghere. Non dovevo mettermi a guidare». Tra l’acqua e la velocità l’auto ha perso aderenza: «Si è formato l’aquaplaning e l’auto è scappata». E rassicura: «Non ho riportato alcuna conseguenza, per fortuna».

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