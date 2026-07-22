Zedda incontra il sindaco russo di Beslan 

Incontro tra sindaci a Palazzo Bacaredda. Ieri mattina, Massimo Zedda ha ricevuto il sindaco della città russa di Beslan, Khariton Tatrov. All’incontro ha preso parte anche un rappresentante del Comune di Gradara, città gemellata proprio con Beslan, in rappresentanza del sindaco Filippo Gasperi, che ha accompagnato la delegazione nella breve visita in Sardegna.

Nel corso del colloquio, i due sindaci si sono confrontati sui temi della pace, del dialogo tra i popoli e della cooperazione tra le comunità locali.

In un momento storico segnato da conflitti e tensioni internazionali, Zedda ha ribadito l’impegno di Cagliari come “Città della pace e del dialogo nel Mediterraneo”. Un percorso rafforzato dall’approvazione in Consiglio comunale del documento politico e programmatico, che punta a fare del capoluogo sardo un punto di riferimento per la promozione della pace, del dialogo interculturale e della cooperazione tra i popoli.

Il primo cittadino di Cagliari ha inoltre espresso l’auspicio di una “ripresa dei rapporti tra gli Stati”, sottolineando l’importanza del confronto e della diplomazia per superare le attuali divisioni.

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