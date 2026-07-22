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23 luglio 2026 alle 00:48

Sinner e Laila innamorati a Porto Rafael 

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Felice, sorridente e, soprattutto, innamorato: è un Jannik Sinner del tutto inedito, ben lontano dall’immagine austera e controllata a cui ha abituato il pubblico, quello che raccontano le immagini esclusive firmate dal settimanale Chi in edicola che qui anticipiamo. Dopo la seconda vittoria a Wimbledon il numero uno del tennis è volato in Sardegna, nella sua nuova villa di Porto Rafael, in Gallura, nel Comune di Palau. Con il campione la fidanzata Laila Hasanovic, una coppia di amici e l’inseparabile cane Snoopy.

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