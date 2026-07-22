Novantenne ritrovata morta in casa 

L’allarme a Cagliari è scattato nel primissimo pomeriggio di ieri. In un’abitazione in via Liguria, all’angolo con via Istria, è stata trovata deceduta una donna. Secondo una prima ricostruzione, si tratta di un’anziana, di circa 90 anni, morta per cause naturali. Sul posto, a pochi passi da Is Mirrionis e da uno degli ingressi del parco di Monte Claro, sono intervenute le ambulanze del 118, i poliziotti della Squadra Volante e i Vigili del fuoco. Al loro arrivo, però, non ci sarebbe stato purtroppo più nulla da fare per la donna. I Vigili del fuoco si sono occupati di aprire la porta dell’appartamento, su richiesta del 118. In seguito, il personale sanitario ha potuto soltanto constatare la morte, mentre gli agenti delle Volanti hanno avviato le verifiche previste in questi casi per ricostruire con precisione quanto accaduto ed escludere eventuali circostanze diverse da quelle emerse nel primo sopralluogo. Le cause del decesso, secondo il primo intervento del personale sanitario, sarebbero naturali. Le cause del decesso, secondo il primo intervento del personale sanitario, sarebbero naturali. Gli accertamenti sono ancora in corso, ma non è affatto escluso che il grande caldo di questi giorni abbia influito. Anche a Cagliari, infatti, queste giornate sono state particolarmente difficili dal punto di vista delle temperature, con massime che hanno sfiorato, e in alcuni casi raggiunto, i 40 gradi. Un’ondata di calore che sta mettendo a dura prova soprattutto le persone più fragili, come gli anziani e chi soffre di patologie croniche, costrette a fare i conti con condizioni climatiche particolarmente pesanti.

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