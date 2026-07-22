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La sfida.
23 luglio 2026 alle 00:48

Vannacci-Renzi, “gara” in Sardegna 

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Duello social a sfondo sportivo tra Roberto Vannacci e Matteo Renzi. Dopo il suo “triathlon futurista” a Sanremo, il generale raccoglie la provocazione del leader di Italia viva, che lo aveva sfidato a una maratona, e rilancia: due miglia nautiche a nuoto, poi una mezza maratona. La proposta arriva in un reel su Instagram da un Vannacci che, a torso nudo, indica anche data e luogo: 4 ottobre, in Sardegna.

«Renzi fa lo smargiasso», dice il fondatore di Fn: «Pensa di avere a che fare con Calenda, Fratoianni, Bonelli, Bonaccini. Ma io rilancio. Così vedremo se è solo chiacchiere e distintivo». L'ex premier replica su X: «Generale Vannacci, mezza maratona? Ma ti sei rammollito? A forza di frequentare Tajani e Salvini sei diventato come loro». Poi l'attacco sulla data: «Propone il 4 ottobre perché sa che è il giorno della Leopolda, un evento che c'è da molto prima che Vannacci iniziasse a far politica e continuerà anche quando il fenomeno Vannacci sarà esaurito. Io non lo invito alla Leopolda, perché ci vanno le persone che ritengono che la Costituzione sia antifascista, che i gay siano persone normali». Però, conclude, «Renzi ti sfida sul serio: maratona, non mezza. Quando vuoi tu».

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