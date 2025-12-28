Women, che tegola cade con Tortona, l’ala Richards ko 

Dinamo Women 65

Tortona 86

Banco di Sardegna Sassari : Richards 3, Carangelo 11, Poindexter 23, Egwoh 4, Treffers 12, Sammartino 3, Tammaro NE, Trozzola, Spinelli 2, Boros, Turel 7. All. Citrini.

A. Derthona Tortona : Kunayi-Akpanah 7, Fontaine 16, Conte 11, Fondren 12, Penna 7, Dotto 11, Toffolo 7, Leonardi 3, Arado, Suarez, Melchiori 12. All. Cutugno.

Arbitri : Attard, Lupelli e Capurro.

Parziali : 22-24; 43-45; 53-62.

Note- Percentuali di tiro : Sassari 19/52 (7/24 da tre); Tortona 29/61 (11/23 da tre). Tiri liberi: Sassari 20/27; Tortona 17/25.

Sassari. La Dinamo Women perde la terza gara di fila e perde anche l'americana Richards per un problema muscolare che andrà valutato. Al PalaSerradimigni è equilibrio solo per un tempo, dopo l'intervallo Tortona accelera e va via costruendo una vittoria (65-86 il finale) che ribalta ampiamente il -4 incassato all'andata.

Dopo 12 minuti di match punto a punto le ospiti hanno provato a scappare con 6 punti consecutivi di Fondren: 33-42 al 15'. Va detto che l'uscita per infortunio muscolare di Richards ha penalizzato la squadra sassarese, che è stata sovrastata a rimbalzo. Carangelo, pur con la mano tiepida (2/10 al tiro) e Poindexter (4/7 da tre) hanno guidato la rimonta per far restare Sassari in partita: 43-45 a metà partita.

Nel terzo quarto il Derthona fa pesare la superiorità a rimbalzo e la migliore mira dall'arco dei tre punti e scappa via: -12. Nell'ultima frazione dopo la tripla di Sammartino in apertura, la Dinamo Women non fa più un solo canestro su azione, ma segna solo sporadicamente dalla lunetta. Le ospiti vanno via impetuosamente e il divario finale è anche troppo ampio. ( g. m. )

