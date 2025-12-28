VaiOnline
Avellino.
29 dicembre 2025 alle 00:10

Rogo alla festa, ustionato lo sposo 

Avellino. Le luci si abbassano in sala, per far risaltare le fontane luminose che sprizzano scintille accanto alla torta nuziale. Ma proprio quelle scintille innescano un incendioche si estende in pochi minuti e genera il panico tra gli oltre 200 invitati del ricevimento di Ariano Irpino. Il bilancio finale è di ingenti danni alla struttura, con lo sposo ricoverato e poi dimesso con ustioni di secondo grado alla testa e alla mano destra, riportate tentando di spegnere le fiamme. Inevitabili le foto e i video sui social, che testimoniano le dimensioni allarmanti raggiunte dal rogo nell’hotel Kristall Palace. In brevissimo tempo il rogo si è propagato alla hall della struttura ricettiva di rione Cardito, danneggiandola significativamente. L’incendio è stato domato prima che potesse estendersi ai piani superiori. Determinante il contributo del personale dell'hotel nel far defluire i presenti evitando calca e panico che avrebbero potuto causare conseguenze ben più gravi.

