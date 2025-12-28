Incendio in una casa, i vigili del fuoco salvano due persone 

Due persone sono state salvate ieri pomeriggio dai vigili del fuoco in viale Merello a seguito dell’incendio di un appartamento: uno dei due è rimasto leggermente ustionato, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

L’allarme è scattato subito dopo le 18, quando nella palazzina che si affaccia sul viale alberato hanno iniziato a divampare le fiamme e alcuni vicini hanno visto il fumo. Ancora incerte le cause del rogo, ma sembra che si sia trattato di un guasto all’impianto del gas domestico. Ad avere la peggio è stato un 75enne che è stato soccorso prontamente per via delle ustioni che aveva riportato. I Vigili del fuoco, intervenuti con alcuni mezzi, lo hanno messo in salvo e consegnato al 118 che l’ha portato al pronto soccorso: le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni (i medici gli avrebbero riscontrato una bruciatura di primo grado). Anche una seconda persona è stata soccorsa e messa in salvo dai pompieri.

Una volta spente le fiamme gli specialisti dell’antincendio sono entrati nell’abitazione per capire cosa fosse accaduto e verificare la stabilità dell’immobile. L’intervento dei Vigili del fuoco ha scongiurato la propagazione del rogo al resto dell’edificio e alle case vicine. Non solo. Grazie al lavoro delle squadre partite dalla caserma di viale Marconi anche l’appartamento scenario dell’incendio, a quanto pare, non avrebbe riportato danni ingenti. (fr.pi.)

