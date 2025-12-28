VaiOnline
29 dicembre 2025 alle 00:10

Tassa di soggiorno, oggi dibattito in Aula 

Ultimo appuntamento dell’anno in Consiglio comunale e quella di oggi sarà una seduta movimentata: all’ordine del giorno anche la tassa di soggiorno che, come annunciato dal sindaco Massimo Zedda subirà un aumento, raddoppiando. Non erano mancate le polemiche e il dibattito sulla modifica al regolamento per l’applicazione dell’imposta si annuncia animato.

«Anche con le nuove tariffe, Cagliari sarà tra le imposte di soggiorno più basse d’Italia e animerà la città sul piano culturale», aveva spiegato il sindaco durante una delle sedute del Consiglio comunale prima di Natale. La tassa non toccherà le tasche dei cagliaritani: riguarda solo turisti e visitatori non residenti. La proposta vede due fasce di prezzo: aumento minimo in bassa stagione e raddoppio in alta.

«Incrementando l’imposta, vogliamo che migliorino i servizi che finanziamo», aveva sottolineato Marta Mereu, presidente della commissione Cultura, spettacolo e turismo. Dura la reazione di Federalberghi Sud Sardegna che aveva manifestato «ferma e motivata opposizione a tale ipotesi» così come i pareri dell’opposizione. Oggi il dibattito in Aula che si annuncia incandescente.

