Volontari multati per il volantinaggio 

Una multa da 837 euro per occupazione del suolo pubblico e volantinaggio all’associazione Tonino Pascali – Sardegna Radicale durante una campagna informativa per la salute delle donne. A denunciare le sanzioni è la stessa organizzazione: «È fuori da ogni logica che il Comune chieda cifre così pesanti alle associazioni di volontariato», dichiara Paolo Mariano Caboni, segretario dell’associazione. I fatti, racconta l’associazione, si riferiscono a delle attività in via Alghero: «Il volantinaggio non è pubblicità. Il regolamento comunale considera pubblicità solo i messaggi di chi fa impresa», si legge nella nota dell’associazione, «la Corte Costituzionale lo dice da decenni: tassare la comunicazione di idee fatta senza scopo di lucro viola la libertà di espressione. Il tavolo non si paga. Le norme esentano gli enti del Terzo settore che fanno attività istituzionale con occupazioni brevi, entro 24 ore. Un tavolo per le firme è proprio questo. Il Comune lo sa bene. Aveva già riconosciuto l'esenzione per un periodo precedente e l'aveva applicata anche a settembre». Per Laura Di Napoli, presidente dell’associazione, «non è un errore contabile, è una scelta. Si fa pagare a chi fa cittadinanza il prezzo dell’impresa e si blocca una campagna sull’aborto farmacologico nei consultori sardi. Quando la burocrazia fa pagare il diritto di parlare, quel diritto resta sulla carta».

RIPRODUZIONE RISERVATA