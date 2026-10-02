L’indagine sui Lea comincerà dall’Isola 

«L’approvazione dei nuovi Lea, con 800 servizi in più e misure che puntano su prevenzione e innovazione, rappresenta una svolta storica perché disegna un sistema calibrato sulla persona». Così Ugo Cappellacci, presidente della Commissione Affari sociali della Camera dei deputati, durante il suo intervento a “Fism for People”, la due giorni dedicata alla prevenzione, tra T-Hotel e Parco della Musica, a cui ieri ha partecipato il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, mentre oggi è previsto l’arrivo del ministro Orazio Schillaci.

La Commissione ha avviato su scala nazionale un’indagine conoscitiva sullo stato di attuazione dei Lea, che partirà dalla Sardegna: «Incontreremo i rappresentanti dei medici e del mondo scientifico, politico e amministrativo. L’obiettivo è andare al cuore dei problemi che oggi collocano l’Isola agli ultimi posti e condividere le soluzioni», spiega Cappellacci. Nel frattempo, la Commissione sta concludendo l’iter della proposta di legge sul riordino delle professioni sanitarie. «Se vogliamo salvaguardare la sanità pubblica, dobbiamo cominciare da coloro che, con il loro lavoro quotidiano, danno concreta attuazione al diritto alla salute».

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