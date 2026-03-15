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Ciclismo.
16 marzo 2026 alle 00:51

Volata di Milan, classifica a Del Toro 

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Sventolano due tricolori sull’ultimo traguardo della 61ª Tirreno Adriatico. Quello del Messico per Isaac Del Toro (Uae Emirates XRG) che ha dominato la classifica generale con 40” sullo statunitense Matteo Jorgenson (Visma), che ha preso un abbuona da 3” a un traguardo volante, e 42 su Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora). E quello italiano per il friulano Jonathan Milan (Lidl-Trek), che si è aggiudicato l’ultima tappa, Civitanova Marche-San Benedetto del Tronto, di 142 km, battendo in volata l’australiano Sam Welsford (Ineos Grenadiers) e il belga Laurenz Rex (Soudal-Quick- Step).

Parigi Nizza

Jonas Vingegaard vince la sua prima Parigi-Nizza dopo l'ottava e ultima tappa vinta dal francese Lenny Martinez che lo ha battuto nello sprint davanti all'Allianz Riviera a Nizza. Vincitore di due tappe, il danese del team Visma-Lease a bike si impone in classifica generale con 4’23” sul colombiano Dani Martinez: è il più grande distacco dal 1939. Il tedesco Georg Steinhauser completa il podio a 6’07”. Nell'ultima tappa, Vingegaard ha accelerato a 21 km dall'arrivo nella costa del Linguador per far saltare il gruppo dei favoriti ma non Lenny Martinez che è riuscito a prendere la ruota del doppio vincitore del Tour de France.

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