«Nessun sovrapprezzo sul cambio dei biglietti» 

Adesso le cinture si possono allacciare con più serenità: il problema del cambio data a pagamento, erroneamente applicato a chi viaggia in Continuità territoriale da e per la Sardegna, non è ancora del tutto risolto, ma chi ha versato le penali non dovute otterrà il rimborso. La rassicurazione arriva dall’assessorato regionale ai Trasporti che, «dopo le segnalazioni ricevute da alcuni utenti ed emerse sulla stampa», ha confermato l’esistenza del problema nei sistemi di Aeroitalia. Un bug, per dirla nel linguaggio informatico.

I casi

I cambi di data risultati a pagamento riguardano i voli dal 29 marzo in avanti, quando nell’Isola scatta la Continuità 2026-2029 che sarà garantita nella qualità totalità da Aeroitalia, aggiudicataria per i prossimi tre anni dei collegamenti a tariffe agevolate da Cagliari e Olbia verso Roma e Milano nonché da Alghero verso la Capitale. In alcune di queste tratte, la modifica della partenza ha comportato l’applicazione di penali da 1,98 euro sino a 50,54, a seconda dell’orario. A conti fatti, più di quanto da fine mese si pagherà, per esempio, il Cagliari-Roma che con le tasse incluse andrà a costare 49,45 euro.

Le correzioni

Barbara Manca dice che la questione «è già stata affrontata nel corso del Comitato di monitoraggio riunitosi venerdì 13 marzo». L’assessora riferisce la spiegazione data da Aeroitalia alla Regione, ovvero la presenza di un «bug informatico che determinava l’applicazione automatica di costi non dovuti per la modifica della data di viaggio». Ieri, dopo le proteste rimbalzata sulla stampa, «il malfunzionamento» è stato risolto per i cambi data fatti dal computer. Il problema resta ancora per chi fa la modifica sulla app, ma «anche in questo caso i correttivi sono stati apportati, si attende che le correzioni vengano recepite dai sistemi operativi per dispositivi mobili».

Regole e categorie

La gratuità del cambio data è prevista dal bando della Regione, quindi a cascata la garanzia del servizio è scritta nelle “Condizioni di viaggio” applicate da Aeroitalia. Idem per la modifica dell’orario o della tratta. Ieri, facendo la procedura per aggiornare la prenotazione, è venuto fuori anche un ulteriore elemento utile: nel caso in cui i passeggeri abbiano comprato con il primo biglietto anche il posto a sedere, in automatico il sistema riaccredita la stessa somma in modo da poter rifare immediatamente l’acquisto del sedile. Ancora: al cambio data non si applicano penali quando viene richiesto sino a un’ora prima della partenza. Questo nel caso di residenti o equiparati, cioè disabili e accompagnatori, viaggiatori dai due ai 21 anni e gli universitari sino ai 27. Rientrano nel regime della Continuità pure gli over 70, gli atleti non professionisti, i tesserati in un’associazione sportiva registrata nell’Isola, oltre ai militari e ai lavoratori con sede in Sardegna. Per le altre categorie di beneficiari incluse da quest’anno nelle tariffe agevolate (pagano un piccolo sovrapprezzo rispetto alla tariffa scontata standard), il cambio data è ammesso sempre gratuitamente sino a quarantotto ore prima del volo. Questo vale per i tutori legali dei residenti nell’Isola, per i parenti sino al terzo e per i lavoratori occasionali.

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