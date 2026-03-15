Nuovi vigneti, richieste al via: a disposizione oltre 275 ettari 

Domande al via per ottenere l’autorizzazione a realizzare nuovi impianti viticoli. La presentazione telematica delle richieste va fatta sul Sian, il Sistema informativo agricolo nazionale, entro il 17 aprile prossimo.

Nell’Isola «la dotazione disponibile per l’annualità 2026 è pari a 275,63 ettari», secondo una ripartizione fatta su scala nazionale. Una volta dentro il Sistema, bisogna seguire pedissequamente una serie di indicazioni. Intanto: chi presenta la domanda deve scegliere il profilo di accesso e le opzioni sono tre: utente qualificato, tramite Caa, ovvero i Centri di assistenza agricola, oppure come libero professionista (in quest’ultimo caso bisogna aver formalizzato l’acquisizione del mandato, il che significa l’accreditamento al Sian da inoltrare attraverso un apposito modulo). Per tutti è perentorio l’obbligo dell’aggiornamento e della validazione del fascicolo aziendale.

«Possono presentare la richiesta di concessione per un nuovo vigneto tutti coloro che hanno in conduzione una superficie agricola almeno pari o superiore a quella per la quale chiedono l'autorizzazione – è scritto in una nota della Regione –. Una volta assegnate, le aree dovranno essere utilizzate nei successivi tre anni».

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