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23 luglio 2026 alle 00:47

«Vogliamo diventare cittadine russe» 

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Roma. Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli continuano a coltivare un loro vecchio sogno: diventare cittadine russe. E adesso si dicono pronte ad andare fino in fondo per tramutarlo in realtà. «Facciamo domanda per la cittadinanza russa per sentirci veramente a casa... Abbiamo radici russe e non possiamo rinnegarle», ha spiegato la primogenita della celebre attrice 71enne. Parole riportate dall’agenzia Ria Novosti, secondo cui le due donne, per loro stessa ammissione, stanno anche pensando di comprare una nuova casa a Mosca o a San Pietroburgo per le loro “frequenti” visite in Russia, dove hanno «parenti e amici». La nonna materna della Muti era di San Pietroburgo, per poi emigrare in Estonia, dove nacque la madre dell’attrice, la scultrice Ilse Renate Krause, morta nell’ottobre 2020. E la diva italiana già in passato ha più volte manifestato di sentirsi profondamente legata a quel Paese. «Sarei lieta di ricevere il passaporto russo dalle mani di Putin», era il titolo di un’intervista alla Muti del 2016.

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