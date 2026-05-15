«Vogliamo battere il quorum: Flussio merita di crescere ancora» 

A Flussio sarà ancora una volta il quorum l’unico avversario del sindaco Giovanni Antonio Zucca, che si ripresenta alla guida della lista “Insieme per il futuro di Flussio”. «Chiediamo di rinnovarci la fiducia – afferma Zucca – con la stessa umiltà e senso di responsabilità che hanno guidato il nostro lavoro. Abbiamo attraversato momenti durissimi: la pandemia, l’incendio del 2021, la carenza di personale amministrativo. Nonostante tutto, non ci siamo mai fermati».

Il sindaco riconosce le criticità: «Alcune opere hanno richiesto più tempo del previsto ma non è mai mancata la volontà di recuperare ritardi storici e restituire a Flussio decoro, servizi e opportunità». Zucca rivendica anche i i risultati ottenuti: «Abbiamo riqualificato il Belvedere, potenziato la sicurezza antincendio, avviato il parco del Milite Ignoto, ottenuto fondi per il museo dell’Asfodelo e per la chiesa di Santa Maria della Neve. Ancora, investito nel verde, nei murales, nella rigenerazione delle vie. E soprattutto riportato Flussio al centro di importanti progetti culturali, grazie alla collaborazione con Man e Accademia di Belle arti».

Ora Zucca guarda avanti. «Il nostro obiettivo è completare la trasformazione del paese. Vogliamo un centro storico vivo, capace di attrarre turismo esperienziale, un modello di albergo diffuso che valorizzi le nostre tradizioni e contrasti lo spopolamento. Puntiamo a una residenza artistica permanente, a un Puc operativo e alla riqualificazione dell’ex cantina sociale, che può diventare un polo culturale ed economico per la Planargia». Zucca conclude con un appello: «Flussio merita di continuare questo percorso. È stato seminato molto, ora è il momento di raccogliere». ( s. c. )

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