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16 maggio 2026 alle 00:29

America’s Cup, Cagliari: la grande vetrina 

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L’attesa è (quasi) finita. Quattro mesi dopo l’annuncio, giovedì prossimo a Cagliari ( foto Luna Rossa Challenge ) partiranno le regate preliminari della 38ª America’s Cup. Le operazioni ufficiali cominceranno nel pomeriggio, con la cerimonia inaugurale davanti a vip e autorità. Da venerdì le sfide tra i 5 team, domenica il match race finale. Per 4 giorni, il capoluogo sarà l’ombelico del mondo. Soddisfatto il sindaco Massimo Zedda: «La città è pronta». «Occasione unica per tutta la Sardegna», gli fa eco l’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu.

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