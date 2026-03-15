Vittoria col brivido per la Sarroch, il La palma cala il poker 

Giov. Sarroch 3

Tertenia 2

Gioventù Sarroch : Pusceddu, Mina, Porcu (65’ Sanna), Meloni, Sirigu, Giacoboni, Andruetto, Mura, Cannas, Livesi, Amorati. Allenatore Nunzio

Tertenia : Marongiu, Ferreli, Fiori, Sotgia, Labagnara, Vincis, Biolchini, Lobina, Boi, Mameli, Sgammini. Allenatore Salerno.

Arbitro : Baldin di Olbia.

Reti : 20’ Livesi, 35’ e 75’ Amorati, 81’ (a) Meloni, 87’ (a) Mura.

I padroni di casa partono bene e al 20’ trovano il vantaggio con Livesi, bravo a sbloccare il match dopo una fase iniziale equilibrata. La squadra di casa continua a spingere e al 35’ arriva anche il raddoppio firmato da Amorati, che manda i suoi al riposo sul 2-0. Nella ripresa la Gioventù Sarroch gestisce con ordine e al 75’ cala il tris ancora con Amorati, autore della doppietta personale. Sembra finita, ma poco dopo lo stesso attaccante ha sul piede la palla del 4-0 su rigore e la spreca, lasciando aperto uno spiraglio al Tertenia. Gli ospiti ne approfittano subito e all’81’ accorciano le distanze grazie a uno sfortunato autogol di Meloni, nato da un rimpallo in area. Il Tertenia prende coraggio e ci crede fino in fondo. All’87’, ancora in una mischia nell’area del Sarroch, arriva il secondo autogol dei locali, questa volta di Mura, che vale il 3-2 conclusivo. (t. b.)

RIPRODUZIONE RISERVATA