Virtus, San Salvatore e Cus Cagliari al Nord Mercede Alghero al Sud 

Come previsto, le quattro formazioni sarde ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie A2 Femminile sono state suddivise in due gironi diversi.

Ieri l’assemblea di lega ha definito i raggruppamenti del torneo. Cus Cagliari, Virtus Cagliari e San Salvatore Selargius sono state collocate nel Girone Nord insieme a Sanga, Torino, Milano Stars, Usmate, Bolzano, Trieste, Vicenza e Alpo. La Mercede Alghero, fresca di ripescaggio dopo otto anni di assenza dalla categoria, è stata invece inserita nel Girone Sud, dove affronterà Matelica, Umbertide, Napoli, Salerno, Frascati, San Raffaele, Ragusa, Alcamo, Valdarno ed Empoli. Una sistemazione meno favorevole sul piano logistico, ma legata proprio allo status di ripescata. Una situazione analoga, del resto, era toccata un anno fa anche al Cus Cagliari.

Il torneo scatterà il 3 ottobre con un format rinnovato: le prime due al termine della regular season accederanno ai playoff, mentre le squadre classificate tra il terzo e il sesto posto affronteranno un turno di qualificazione che metterà in palio altri quattro pass per la post season.

Per le compagini che chiuderanno tra la settima e la decima piazza è prevista la Poule Retrocessione, fase a orologio di coinvolgerà otto squadre. A salvarsi saranno solo le prime due, mentre le restanti sei (così come le ultime due al termine della stagione regolare) retrocederanno in B.



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