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Serie B maschile.
16 marzo 2026 alle 00:52

Villaspeciosa, ecco la salvezza 

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Nella penultima giornata del campionato di Serie B le squadre sarde ottengono risultati importanti. Nel girone A l’Elmas supera 6-2 il Real Five Rho e si assicura matematicamente il secondo posto. I ragazzi di Mura, sotto 2-0 nei primi minuti, reagiscono e completano la rimonta già nel primo tempo. Nella ripresa allungano definitivamente, chiudendo il match con autorità. A segno Ferri, Monti, Boi, Coni, Aramu e un’autorete degli ospiti.

Successo fondamentale anche per la San Sebastiano Ussana, che supera 3-2 il Varese e aggancia l’Itar Futsal al terzo posto. Primo tempo dominato e chiuso 2-0, ma nella ripresa gli ospiti pareggiano. Nel finale l’Ussana ritrova la lucidità e chiude la partita. Protagonista Monetto con una doppietta, mentre l’altro gol porta la firma di Deiana.

Il Monastir chiude la stagione con una sconfitta: 10-3 contro il Sermig. Nonostante la retrocessione, buona prova e impegno nell’ultima gara. A segno Collu, Sirigu e Partis.

Nel girone E arriva una buona notizia: la matematica salvezza per entrambe le squadre sarde. Il Città di Cagliari perde 4-0 sul campo della Roma 1927 Sq. B, mentre il Villaspeciosa conquista una vittoria fondamentale contro l’Aravona per 3-2, con reti di Rosas, Lai e Atzeni, ottenendo la permanenza con una giornata d’anticipo.Il campionato osserverà ora una settimana di stop per le finali di Coppa Italia nazionale, con protagonista l’Elmas.

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