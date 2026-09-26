Viaggio nella cultura del vino a Casa Ligas 

La domus storica di via Rosselli, Casa Ligas, riapre ai visitatori con l’iniziativa “In vino Versi - dalla vite alla vita”. Una serata artistica interattiva organizzata dal Gruppo culturale Alessandra Sorcinelli.

«Un viaggio tra poesia, tradizione e memoria contadina, con un occhio al presente», spiegano gli organizzatori. «Al centro, il vino non solo come prodotto, ma come cultura, rito, racconto di comunità».L’appuntamento è per martedì, dalle 17,30 alle 20, in via Rosselli 59. Il programma prevede interventi e testimonianze, momenti di lettura poetica e racconti della tradizione legati alla vendemmia e alla campagna. Spazio anche a confronti su temi attuali e innovazione, per rileggere il legame tra vite e vita quotidiana. Ad accompagnare le letture, un’esposizione artistica a tema e letture emozionali. L’incontro si terrà nella suggestiva cornice di Casa Ligas, una delle case storiche di Selargius, un tempo tappa del Matrimonio selargino.

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