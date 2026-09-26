Garlasco, domani la chiusura delle indagini su Sempio 

Milano. I difensori di Andrea Sempio, unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi del 13 agosto del 2007 a Garlasco, attendono come tutte le altre parti la decisione della Procura di Pavia di domani con il deposito dell’avviso di conclusione della indagini, invariato rispetto a quello presentato a maggio ma con allegate almeno tre nuove consulenze disposte dai pm. «Non possiamo fare altro che aspettare di leggere le nuove prove della Procura», dice Liborio Cataliotti, uno dei legali del 38enne, all’Ansa, «noi avevamo presentato le nostre controdeduzioni sulle precedenti ma non possiamo che aspettare di leggere ciò che è stato depositato». Cataliotti, che difende Sempio con la collega Angela Taccia, attende un’altra decisione altrettanto cruciale: se sarà presentata un’istanza di revisione del processo dalla difesa di Alberto Stasi, allora fidanzato di Chiara, ora in liberazione anticipata, condannato in via definitiva per l’omicidio, e se ci saranno eventuali iniziative della Procura generale di Milano in tal senso. Un'istanza sui cui i difensori dell’ex bocconiano, Giada Bocellari e Antonio De Rnsis, stanno lavorando da tempo, parallelamente alla indagini su Sempio e che potrebbe essere depositata dopo questa chiusura delle indagini.

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